Yeni yıla bir gün kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

EMİNÖNÜ'nde, yeni yıla bir gün kala yılbaşı alışverişinin adresi Mısır Çarşısı oldu. Kuruyemiş, kahve ve lokum alışverişi için Eminönü'nü tercih eden yerli ve yabancı müşteriler yoğunluk oluşturdu. Çarşı esnafı Halil Demir, "Bizim yeni yıla en çok sattığımız ürünlerden biri tuzlu fıstık, sarı leblebi, bir de lüks çerez dediğimiz karışık çerezimizi satıyoruz. Fiyatı, bütçesi uygun olduğu için herkesin talebi de biraz artıyor. Biz de her bütçeye göre çerez var. Bizim yeni yılımız çalışarak, akşam eve giderek geçecek" dedi.

Yılbaşına bir gün kala yeni yılı evinde karşılamak isteyenler, soluğu Mısır Çarşısı'nda aldı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan kokteyl kuruyemişler en çok tercih edilen ürün olurken, lokum, şekerleme ve taze çekilmiş kahve de alışveriş çantalarında yerini aldı.

'DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ'

Güler Yurdaer, Herkese sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Yılbaşı alışverişi yapmıyoruz, kahve alışverişi yapıyoruz. Kahve alışverişimizin yanına lokumlarımızı aldık. Yılbaşımız evde, güzel bir şekilde çocuğumuzla geçecek. Maalesef fiyatlar o kadar pahalı ki herhalde dışarıda kutlayamayacağız, dışarı çıkmaya korkuyoruz. O yüzden evimizde geçireceğiz. Biz muhallebili, hafif olan tatlılar düşünüyoruz. Sütlü tatlılar yapacağız. Çünkü evde küçük çocuğumuz var, ağır şeyler yememeye çalışıyoruz" dedi.

'YENİ YILDA KABAK TATLISI YAPACAĞIM'

Fadime Turan, "Yeni yıl için çerez bakmaya geldim. Fiyatları 800, 900 lira. Fındıklı, fıstıklı, kajulu çerezlere baktım ama çok pahalı. Yarım kilo aldım gidiyorum. Başka da alamadım. Soframızda Allah ne verirse o olacak. Yeni yılda kabak tatlısını çok sevdiğim için kabak tatlısı yapacağım. Çocuklarımla, damatlarımla, torunumla geçireceğim. Onlarla oturup yiyip, içeceğiz" diye konuştu.

'YENİ YILA 100 GRAMLIK ÇEREZLER ALIP GİRECEĞİZ'

Valentina Meydan, "Annem yeni yıl için köyden bakliyat ve tavuk getirdi. Diğer yiyecekleri de getirdi. Ekmeğini yapıp getirdi. Çerez bakmadım daha, şimdi bakacağım. Yeni yıla 100 gramlık çerezler alıp gireceğiz. Ben, eşim, annem, oğlum olacak" ifadelerini kullandı.

'YENİ YILI KAHVE İÇEREK KARŞILARIZ'

Serkan Güven, "Yeni yıl için aslında çok da hazırlık yok. Geçen yıl bir ağaç almıştık, onu süslüyoruz. İki tane kızım var. Onun dışında da bir şey yapmadık. Kahveyi ben her zaman buradan alırım. Her hafta ben Bağcılar'dan buraya gelip alırım. Yeni yıl için de kahve aldım diyebiliriz. Bakarsınız yeni yılı kahve içerek karşılarız, bilemiyorum" dedi.

'EVDE NE VARSA SOFRADA O OLACAK'

İlknur Ergün, "Yeni yılı evde geçireceğiz. Onu hiç düşünmedim o gün evde ne varsa sofrada o olacak. Özel bir alışveriş yapmayacağım. Muhakkak olur, kabak tatlısız yılbaşı geçirmiyoruz. Normal akşam yemeği yiyeceğiz. Başka bir şey yaptığımız yok. Aile toplanırsa toplanır. Dışarı çıkacak olan varsa çıkar. Yeğenim 'Bu sene tombala oynayalım' diyor, belki tombala oynarız. Yeni yıl herkese sağlık, huzur, barış getirsin" ifadelerini kullandı.

'YENİ YILIMIZ ÇALIŞARAK GEÇECEK'

Esnaf Halil Demir ise "Bizim yeni yıla en çok sattığımız ürünlerden biri tuzlu fıstık, sarı leblebi, bir de lüks çerez dediğimiz karışık çerezimizi satıyoruz. Fiyatı, bütçesi uygun olduğu için herkesin talebi de biraz artıyor. Biz de her bütçeye göre çerez var. Yeni yıla en çok sattığımız çifte kavrulmuş lokum dediğimiz Antep fıstıklı, fındıklı, yer fıstıklı olarak karışık var. Onlara da çok talep var. Bizim yeni yılımız çalışarak, akşam eve giderek geçecek" diye konuştu.