Eminönü'nde ramazan hareketliliği

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - RAMAZAN alışverişi için Eminönü'nü tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Ramazan bu akşam kılınacak ilk teravihle birlikte başlıyor. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yoğunluk oluşurken, bu yıl da ramazan alışverişinin en çok tercih edileni hurma oldu.

'DÖRT GÖZLE RAMAZANIMIZI BEKLİYORDUK'

"YUMUŞAK OLDUĞU İÇİN KUDÜS HURMASI DAHA ÇOK GİDİYOR"

"YARIN İLK DEFA ORUÇ TUTACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Ramazan alışverişine gelen Ramazan Efe Çelik "Ramazan alışverişi için geldik. Lokum aldık, hurma aldık, zeytin, peynir aldık. Genelde sahurda yenecek şeyler aldık. Yarın ilk defa oruç tutacağımız için heyecanlıyız. Yoğunluk bayağı vardı. Mısır Çarşısı'nın içerisi de kalabalık bayağı bir insan var. Kudüs hurması tercih ettik" diye konuştu. Aygül Çelik "İlk sahur için bir kahve aldım sadece. İlk sahurda da simit peynir yiyeceğiz" dedi.