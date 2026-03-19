Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Ramazan ayının son günü Arife gününde yerli ve yabancı turistlerin bayram alışverişi adresi yine Eminönü ve çevresi oldu. Kahve, şeker, lokum, kuruyemiş, çikolata ve kahvaltılıkların satıldığı iş yerleri ve tezgahlarda sıra oluştu.

'GAYET YOĞUN, SIRA BİZE GELMEYECEK'

Ankara'dan ailesiyle İstanbul'a gelen Murat Yaşar, "Küçük bir alışveriş yapalım dedik ama alışveriş yapamayacak gibiyiz. Çünkü gayet yoğun, sıra bize gelmeyecek. Çocuklar da malum ağlıyor, bir an önce otelin yolunu tutmak lazım diye düşünüyorum" dedi. Fiyatları makul bulduğunu söyleyen Yaşar, "Fiyatlar gayet makul. 170, 200, 400... Bayram için normal yani ama pahalı olan şeyler de var tabii" diye konuştu.

'KALABALIĞI GÖRDÜK, MUTLU OLUYORUZ'

Çocuklarıyla Eminönü'ne gezmeye geldiğini söyleyen Erkan Erduran da, "Geldik, çocuklara biraz ufak hediye alalım dedik. Kalabalığı gördük, mutlu oluyoruz. Bazen buralar çok boş oluyor. Ama bugün kalabalık. İnşallah bugünleri sık sık görürüz, bu kalabalığı görürüz" dedi. Bayramla ilgili dileklerini de ileten Erduran, "Bayramlar herkese iyi olsun, hayırlısı olsun, sağlıklısı olsun. Savaşlar son bulsun, tek temennim o" diye konuştu.

'BAYRAM TATİLİNE GELDİK'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İstanbul'a ailesiyle bayram tatiline gelen Merve Arkın da, "Bayram tatiline geldik. Alışveriş yaptık, hava ne kadar güzel olmasa da alışveriş yaptık, gezdik. İstanbul çok güzel" dedi. Ailesiyle tatil için gelen Ayşe Azra Akın da, "Hava soğuk olsa da güzel geçeceğinden eminim bayramın. Herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

'ÖNCEKİ YIL DAHA İYİYDİ'

Esnaf Yaman Koçak ise "Eskisi gibi yoğunluk yok. Beklediğimiz o an artık olmuyor, öyle eski sevinçler yok, eski alışveriş yok. Şu gördüklerin de meraktan burada geziyor. İki sene, bir sene öncesi bakarsan çok çok iyiydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı