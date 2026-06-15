Haberler

Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'ne nefes aldıran temizlik çalışmalarına tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayanları tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Körfez'deki temizlik çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında dalış yaptığı görüntülerin yer aldığı sosyal medya paylaşımından alıntı yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlaması, balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesi; doğaya gösterilen özenin ve kararlılığın en somut göstergesi. Marmara'ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Hedefinde ünlü isim var: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı

Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar