Emep'li Bayhan, Urzat Otomotiv/Swm İşçilerinin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Çin sermayeli Urzat Otomotiv/SWM işçilerinin ödenmeyen maaş ve ihbar tazminatlarına ilişkin bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Urzat Otomotiv/SWM fabrikasında çalışan ve işten çıkarılan çok sayıda işçinin ücret, ihbar tazminatı ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bayhan, önergesinde "Söz konusu fabrikanın, Çin merkezli Shineray Group bünyesindeki SWM Motors'un Türkiye'deki üretim ve montaj faaliyetlerini yürüttüğü; üretimin 'Knock-Down' modeli üzerinden gerçekleştirildiği kamuoyuna açık şirket açıklamalarında açıkça ifade edilmektedir" ifadesini kullandı.

"FABRİKADA TOPLU İŞTEN ÇIKAR ŞİKAYETİ BULUNMAKTA MIDIR?"

Bayhan, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Söz konusu fabrikada son 1 yıl içerisinde Bakanlık müfettişleri tarafından herhangi bir denetim gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleştirildiyse sonuçları nelerdir? Urzat Otomotiv / SWM fabrikasına ilişkin Bakanlığınıza ulaşmış ücret gaspı, mobbing, fazla mesai, ödenmeyen tazminatlar ve toplu işten çıkarma şikayetleri bulunmakta mıdır? İşçilere ait ödenmeyen maaş, ihbar tazminatı ve diğer hak edişlere ilişkin herhangi bir idari işlem başlatılmış mıdır? Fabrikada gerçekleştirilen kitlesel işten çıkarmaların İş Kanunu'ndaki toplu işten çıkarma hükümlerine uygunluğu incelenmiş midir?"

"MOBİNG UYGULANIP UYGULANMADIĞI ARAŞTIRILDI MI?"

Günlük çalışma süreleri ve fazla mesai uygulamalarının İş Kanunu'na uygun olup olmadığı denetlenmiş midir? Urzat Otomotiv / SWM yatırımına sağlanan teşvik, vergi indirimi, SGK desteği, yatırım katkısı, gümrük muafiyeti veya kamu destekleri nelerdir? Kamu teşviklerinden yararlanan kapitalistlerin işçi ücretlerini ödememesi durumunda teşviklerin iptaline ilişkin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmakta mıdır? Çin sermayeli otomotiv yatırımlarında uygulanan KD montaj modelinin işçi hakları ve çalışma koşulları açısından özel bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır? İşçilerin sendikalaşma süreçlerinde baskı, işten çıkarma veya mobbing uygulanıp uygulanmadığı araştırılmış mıdır?

"BAKANLIK OLARAK MÜDAHİL OLACAK MISINIZ?"

İşçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödenmeyen haklarının tahsil edilmesi için Bakanlığınız hangi adımları atacaktır? Türkiye'de yatırım yapan tüm kapitalistler hangi ülke sermayesine ait olursa olsun, işçilerin ücretini zamanında ödemek, yasal haklarını eksiksiz karşılamak ve çalışma yaşamına ilişkin mevzuata uymak zorunda değil midir? Kamu kaynakları ve teşviklerle büyüyen kapitalistlerin işçileri aylarca ücret alamaz hale getirmesi kabul edilemez bir durumdur. Çalışma Bakanlığı olarak Urzat Otomotiv işçilerinin hakları ve alacakları konusunda müdahil olacak mısınız?"

Kaynak: ANKA