EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’dan Bursagaz işçilerine ziyaret: Genel grevler, genel direnişler örgütlemeliyiz

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(BURSA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Bursa'da sendikal hakları ve işe iade talepleri için 113 gündür direnen Bursagaz işçilerini ziyaret etti. Aslan, işçi mücadelelerinin birleşmesi gerektiğini belirterek, "İhtiyacımız birleşik bir mücadele" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Bursa İl Örgütü, Enerji-Sen'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek direnişlerini sürdüren Bursagaz işçilerini ziyaret etti.

Aslan, yerel direnişlerin ortak mücadeleye dönüşmesi gerektiğini savunarak, "Genel grevler, genel direnişler, genel eylemler örgütlemeliyiz. İşçi sınıfı parlamentodaki yasaları bekleyerek haklarını koruyamaz" dedi.

Borsadaki gelişmelere ve ekonomik sorunlara da değinen Aslan, "Kurtuluş borsada değil, işçi sınıfının örgütlü ve birleşik mücadelesinde" ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca Çalışma Bakanlığına çağrıda bulunarak, işten çıkarılan işçilerin işe dönmesi ve sendikal haklarının güvence altına alınması için girişimde bulunulmasını istedi.

Kaynak: ANKA