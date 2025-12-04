Barınma Sorunu Yaşayan Emekli Behice Bilir: "Türkiye Artık Giderek Yaşanmaz Bir Hale Geldi"

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi, geçim derdi ve barınma sorunu yaşayan emeklileri zorluyor. Ankara'da kot 4'te yaşadığı daireden kirası nedeniyle çıkarılan ve rutubetli kapıcı dairesinde yaşamak zorunda kalan kalp hastası emekli Behice Bilir, "Yıllar önce emekli olanlar bir ev veya arsa alabiliyordu. Şimdi emekli o kadar zor durumda ki bırakın ev almayı, karnını doyuramıyor. Hele de çocuk okutuyorlarsa emekli bitmiş durumda. Türkiye artık giderek yaşanmaz bir hale geldi" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte gözler, yeni yılda asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılacak artışa çevrildi. Enflasyan karşısında maaşlarının eridiğini, hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini belirten emekliler, insanca yaşabilecek bir maaş artışı istiyor.

Ankara'da kirası nedeniyle oturduğu kot 4'teki evden çıkarılan ve rutubetli kapıcı dairesine geçmek zorunda kalan 72 yaşındaki kalp hastası emekli Behice Bilir, devletin verdiği 13 bin 800 lira ile yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. 20 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden çıkarılan Bilir, duvardaki sıvaları dökülen, rutubetli kapıcı dairesine taşınmaya mecbur bırakıldığını ifade etti. Bilir, yaşadığı zorlukları ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"Başta sorunumuz ev sahibi ve kiracı sorunu. Bizzat ben yaşadım. 2021 yılında evimi sattım ve aynı evde sonrasında kiracı olarak oturmaya başladım. Fakat sonrasında bana iyi davranan evimi satttığım insanlar, karşıma ikinci maskeleriyle çıktılar. Bana 'oğlum gelecek, ya kirayı artıracağız ya da evi terk et' dediler. Ben de bunu kabul etmedim. Sonrasında uzlaşmaya çalıştık ama onu da kabul etmediler. Mahkemeye verdiler. Mahkeme de 'itiraz yolu açık' kaydıyla karar verdi. Ben de fazla uzatmamak için boş olan kapıcı dairesini yaptırmaya çalıştım. Halen de bununla uğraşıyorum.

"Hakikaten çok acınacak haller yaşıyoruz"

Maalesef geldiğimiz günler o kadar acı ki... Nerelerden nerelere geldik. Hakikaten çok acınacak haller yaşıyoruz. Kimi kimsesi olmayanlar, destek alamayanlar da var. Bunun yanı sıra evde oturmaktansa Bağımsız Emekliler Sendikası'na görevli olarak geçtim. Karşılığında hiçbir mefaatimiz yok."

"Emeklilerin durumu çok vahim"

Bilir, Yurttaş Birlikteliği'nin 6 Aralık Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi"ne ilişkin, "Ülkemizi düşünerek, emekli haklarımızı korumak için Tandoğan Meydanı'na yürüyeceğiz. Biz buradan hükümete sesleniyoruz; emeklilerin durumu çok vahim. Nerdeyse artık açlık sınırının altına düştük. Daha da kötü olanlar, çocuğunu okutamayanlar, evine ekmek götüremeyenler var" dedi.

Bilir, üst düzey bürokratların maaşlarına seyyanen zam düzenlemesiyle ilgili "Bu haber bizleri daha çok üzdü. Söylenecek o kadar çok şey var ki... Biz artık bir tarafından tutalım dedik" diye konuştu.

Kalp enfarktüs geçirdiğini, hastaneden randevu almanın zor olduğunu belirten Bilir, "İlaçlarımızı almakta zorlanıyoruz. Ben, dul ve yetim maaşı olarak 13 bin 800 lira alıyorum. Bunun yanı sıra bir desteğim de yok ve 72 yaşındayım" dedi.

"Bilmiyorum sonumuz ne olacak"

Kapıcı dairesindeki odalardan birinde pencere olmadığını, evin rutubet içinde olduğunu ve daha yaptırılması gereken çok şey olduğunu belirten Bilir, "Bilmiyorum sonumuz ne olacak. ya artık böyle yerlerde yaşayacağız ya da artık kiralarda indirim olmalı. TOKİ'nin artmasını, ev sahiplerinin daha vicdanlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Ben önümüzü göremiyorum"

Emekli maaşlarını eleştiren Bilir, şunları söyledi:

"Hükümetin verdiği zam ortada. Yarın da enflasyon artacak. Verdiklerinin daha fazlasını harcayacağız. Ben önümüzü göremiyorum. İnşallah ileride çok daha güzel şeyler yapılır ama emekliler olarak erken seçim istiyoruz. Yıllar önce emekli olanlar bir ev veya arsa alabiliyordu. Şimdi emekli o kadar zor durumda ki bırakın ev almayı, karnını doyuramıyor. Hele de çocuk okutuyorlarsa emekli bitmiş durumda. Türkiye artık giderek yaşanmaz bir hale geldi. Mültecilerin avantajları bizden çok daha fazla. Allah sonumuzu hayır etsin. Yine de seçim, seçim, seçim!"