Emeklilerden Kesinti Öngören Kanun Teklifine Tepki

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarından yüzde 25'e kadar kesinti yapılmasını öngören kanun teklifine tepki göstererek, "Devletin görevi, ömrünün büyük kısmını çalışarak geçirmiş, ülkesine vergi ve prim ödemiş emeklilerini korumak, onların yaşam koşullarını insanca bir seviyede tutmak olmalıdır. Bu düzenleme, zaten güçlükle geçinen milyonlarca emekliyi daha da yoksullaştıracaktır" dedi.

Bulut, TBMM'ye sunulan ve SGK prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarından yüzde 25'e kadar kesinti yapılmasını öngören kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle SGK'ya prim borcu bulunan emeklilerin maaşından yüzde 25'e kadar kesinti yapılması öngörülüyor. Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon emekli etkilenecek.

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olduğu ülkemizde prim borcu olan 1 milyon emekliden her ay 4 bin 221 lira kesilecek. Emeklinin kesintilerden sonra cebinde kalan maaş 12 bin 660 lira olacak. Emekli bu maaşla kirasını, faturalarını mı ödeyecek, karnını mı doyuracak?

Bu tablo, sosyal devlet ilkesine tamamen aykırıdır. Devletin görevi, ömrünün büyük kısmını çalışarak geçirmiş, ülkesine vergi ve prim ödemiş emeklilerini korumak, onların yaşam koşullarını insanca bir seviyede tutmak olmalıdır. Bu düzenleme, zaten güçlükle geçinen milyonlarca emekliyi daha da yoksullaştıracaktır.

"Emeklinin maaşına doğrudan el uzatılması çifte standarttır"

Büyük şirketlerin ve sermaye gruplarının milyarlarca liralık SGK ve vergi borçları düzenli olarak aflarla, yapılandırmalarla, erteleme fırsatlarıyla kapatılırken; emeklinin maaşına doğrudan el uzatılması çifte standarttır. 'Güçlüye af, zayıfa ceza' anlayışı vicdansızlıktır."