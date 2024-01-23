Emekliler için yeni maaş artış oranı meclise sunulacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, meclisin takdirine sunulacak olan emekliler için yeni maaş artış oranının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclisimizin taktirine sunulacak olan emeklilerimiz için yeni maaş artış oranı hayırlı olsun. Böylece ilk altı ay için eşit oranda (yüzde 49,25) artış sağlanmış olacak" dedi.