Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

BURDUR'da emekli öğretmen Ahmet S. (78), cep telefonunun şarjı bitip ATM arızalanınca dolandırılmaktan kurtuldu. Ahmet S., "Maaşımı çekip ATM'den gönderecekken telefonumun şarjı bitti. Helal paramız harama gitmedi" dedi.

Burdur'da emekli öğretmen Ahmet S.'yi dün saat 16.00 sıralarında telefonla arayan kişi, vereceği hesaba göndereceği paranın 2-3 katını kazandırabileceğini söyledi. İstanbul'dan aradığını söyleyen telefondaki kişiye inanmayan Ahmet S., bir süre sonra ikna oldu ve işlem yapmak için banka şubesine gitti. Ahmet S.'nin hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi ve görevli memur, dolandırılacağı uyarısında bulunarak, işlem yapmamasını istedi. Dışarı çıkan Ahmet S., bir süre sonra tekrar şubeye girip, telefondaki kişinin verdiği hesaba para göndermek istedi. Banka görevlileri tarafından yine uyarılıp gönderilen Ahmet S., üçüncü kez geldiğinde bu kez görevliler polise haber verdi. İhbarla banka şubesine polis ekibi yönlendirilirken, Ahmet S. ise ATM üzerinden işlem yapmak istedi. Ahmet S.'nin dolandırıcının hesabına para göndermeye çalıştığı ATM arızalanırken, cep telefonunun da şarjı bitti. Bu nedenle işlem yapamayan Ahmet S.'nin yardımına bu kez polis ve yakın arkadaşları yetişti. Ahmet S. dolandırılacağı konusunda ikna edildikten sonra bankadan ayrıldı. Ahmet S.'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'HELAL PARAMIZ HARAMA GİTMEDİ'

Ahmet S., "Bir süredir telefonla konuşuyorduk. 11 bin lira gönderirsem fazla para kazanacağımı söyledi. Adam bana güven verdi. Hakikaten para yatırmak içimden geçti. Emekli maaşımı başka bankadan alıyorum. Maaşımı çekip ATM'den gönderecekken telefonumun şarjı bitti, ATM arızalandı, güvenlik görevlisi, polisler, samimi arkadaşlarımız vazgeçirdi. Helal paramız harama gitmedi" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı