SGK emekli aylığı fark ödemesi tarihi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığı tutarının yükseltilmesi kapsamındaki aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA