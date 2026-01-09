Devrimci Emekliler Sendikası'ndan CHP'nin "Meclis'i Terketmeme" Eylemine Destek

(TBMM) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekli Sendikası (Dev Emekli-Sen) Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının "müjde" olarak sunulmasına tepki göstererek, "Nerede Türkiye'nin ekonomik değerleri? Bu tamamıyla siyasi bir tercihtir. Türkiye'nin ekonomik kaynakları saraylarda kullanılıyor, geçiş garantili otoyollarda kullanılıyor, hasta garantili hastanelerde kullanılıyor. Peki bizim birikimlerimiz nerede" dedi.

DİSK'e bağlı Dev Emekli Sen heyeti, CHP'nin TBMM'de devam eden "Meclisi terketmeme" eylemine destek verdi. Dev Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, AKP'nin emeklilere yönelik düzenlemesine tepki göstererek, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının "müjde" olarak sunulmasını kabul etmediklerini söyledi.

Yavuz, "En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını müjdelediler. Bir ülke düşünün; açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 100 bin liraya ulaşmış. Fakat bize lütuf olarak 20 bin lirayı müjde diye sunabiliyorlar" dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik tablonun bir tercih olduğunu aktaran Yavuz, "Nerede Türkiye'nin ekonomik değerleri? Bu tamamıyla siyasi bir tercihtir. Türkiye'nin ekonomik kaynakları saraylarda kullanılıyor, geçiş garantili otoyollarda kullanılıyor, hasta garantili hastanelerde kullanılıyor. Peki bizim birikimlerimiz nerede" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kaynakların emekliler yerine sermayeye aktarıldığını dile getiren Yavuz, "Bu kaynaklar sermayeye kredi olarak kullandırılıyor. Çocuklarımız ucuz iş gücü olarak kullanılmaya başlandı. Bugün çocuklarımız sanayi bölgelerinde, sağlıksız koşullarda hayatlarını kaybediyor" diye konuştu.

Emeklilerin yaşamak için çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Yavuz, "78–80 yaşındaki büyüklerimiz ikinci işte çalışmak zorunda kalıyor ve iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Bütün bunlar bugünkü iktidarın bilinçli ve bilerek yaptığı politikaların ürünüdür" dedi. Yavuz, emeklilerin yaşadığı sorunlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla biz bunlara karşı sesimizi daha da çok yükseltmek zorundayız" ifadelerini kullandı.