Haberler

Devrimci Emekliler Sendikası'ndan CHP'nin "Meclis'i Terketmeme" Eylemine Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK'e bağlı Dev Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını siyasi bir tercih olarak değerlendirirken, ekonomik kaynakların emeklilerden ziyade sermayeye aktarıldığını söyledi.

(TBMM) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekli Sendikası (Dev Emekli-Sen) Genel Başkanı Cengiz Yavuz, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının "müjde" olarak sunulmasına tepki göstererek, "Nerede Türkiye'nin ekonomik değerleri? Bu tamamıyla siyasi bir tercihtir. Türkiye'nin ekonomik kaynakları saraylarda kullanılıyor, geçiş garantili otoyollarda kullanılıyor, hasta garantili hastanelerde kullanılıyor. Peki bizim birikimlerimiz nerede" dedi.

DİSK'e bağlı Dev Emekli Sen heyeti, CHP'nin TBMM'de devam eden "Meclisi terketmeme" eylemine destek verdi. Dev Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, AKP'nin emeklilere yönelik düzenlemesine tepki göstererek, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının "müjde" olarak sunulmasını kabul etmediklerini söyledi.

Yavuz, "En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını müjdelediler. Bir ülke düşünün; açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 100 bin liraya ulaşmış. Fakat bize lütuf olarak 20 bin lirayı müjde diye sunabiliyorlar" dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik tablonun bir tercih olduğunu aktaran Yavuz, "Nerede Türkiye'nin ekonomik değerleri? Bu tamamıyla siyasi bir tercihtir. Türkiye'nin ekonomik kaynakları saraylarda kullanılıyor, geçiş garantili otoyollarda kullanılıyor, hasta garantili hastanelerde kullanılıyor. Peki bizim birikimlerimiz nerede" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kaynakların emekliler yerine sermayeye aktarıldığını dile getiren Yavuz, "Bu kaynaklar sermayeye kredi olarak kullandırılıyor. Çocuklarımız ucuz iş gücü olarak kullanılmaya başlandı. Bugün çocuklarımız sanayi bölgelerinde, sağlıksız koşullarda hayatlarını kaybediyor" diye konuştu.

Emeklilerin yaşamak için çalışmak zorunda bırakıldığını belirten Yavuz, "78–80 yaşındaki büyüklerimiz ikinci işte çalışmak zorunda kalıyor ve iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Bütün bunlar bugünkü iktidarın bilinçli ve bilerek yaptığı politikaların ürünüdür" dedi. Yavuz, emeklilerin yaşadığı sorunlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla biz bunlara karşı sesimizi daha da çok yükseltmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var