Yeniden Refah Lideri Erbakan: Emeklilerimiz Açlık Sınırının, Yoksulluk Sınırının Altında Bırakılmasın Derken Sefaletin Dibini Buldurdular

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını yeterli bulmadığını ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını ifade etti. TBMM'de yapılan düzenlemelerin adaletsiz olduğunu savundu.

(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "En düşük emekli aylığını 20 bin lira yapma kararı aldılar. Asgari ücretin yaklaşık 3'te 2'si. Emeklilerimiz açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bırakılmasın derken sefaletin dibini buldurdular" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük emekli maaşı 2026 yılı için yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin lira oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 2026 yılı için belirlenen en düşük emekli aylığının 16 bin 881 TL'den, 20 bin TL'ye çıkartılmasının emekliler için yeterli olmadığını belirten bir açıklama yayınladı. Erbakan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"En düşük emekli aylığını 20 bin lira yapma kararı aldılar. Asgari ücretin yaklaşık 3'te 2'si. Emeklilerimiz açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında bırakılmasın derken sefaletin dibini buldurdular.

Üstelik bu, maaş artışı da değil; ayarlama. ve bu ayarlamadan tüm emekliler yararlandırılmayacak. Daha çok çalışan, daha çok prim ödeyen, emeğinin karşılığını yine alamayacak. Sefalette eşitlik, adalet değildir. İmtiyazlı holdinglerden sildikleri vergileri, asgari ücretliye verseler memleket bayram eder. Holdingler için değil, halk için çalışacağız. Emekçiye gerçek bayramı biz yaşatacağız"

