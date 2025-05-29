Emek Partisi, İşçi Hakları İçin Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) "Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş" kampanyası kapsamında, işçilerle birlikte hazırladığı İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifini ortak vermek üzere mecliste DEM Parti, CHP, İYİ Parti, TİP ve Yeni Yol grubu ile görüştü.

Ocak ayında başlatılan "Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş" kampanyasıyla ülke genelinde grev ve direnişteki işçilerle, sendika yöneticisi ve uzmanlarıyla, akademisyen ve gazetecilerle buluşarak hazırlanan kanun teklifinin 15-16 Haziran direnişlerinin yıl dönümünde Meclis'e ortak bir biçimde sunulması için yapılan görüşmelerde teklifin maddelerine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Emek Partisi heyeti, teklifin muhalefetin ortak tutumuyla genel kurula getirilmesini önemsediklerini, meclisin işçilerin taleplerini gündem etme konusunda işçilerin çağrısına kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Hazırlanan kanun teklifi, kampanya boyunca işçilerin, sendikaların topladığı binlerce imzayla birlikte Meclis'e getirilecek. Kanun teklifini ortak verme önerisine olumlu yaklaşan partilerin tutumunun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Teklif ne içeriyor?

Hazırlanan kanun teklifi sendikal örgütlenmenin önündeki yapısal engelleri kaldırmayı ve işçilerin haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gerekçede öne çıkan başlıca düzenlemeler şöyle: