Emep Genel Başkanı Aslan: Mersin Limanında İşten Çıkarılan 180 Tümtıs Üyesi İşçi Geri Alınsın, Sendika ile Tis İmzalansın
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Mersin Limanı'nda işten çıkarılan 180 TÜMTİS üyesi işçi için destek çağrısında bulundu. Aslan, işçilere yapılan bu uygulamaların emek düşmanlığı olduğunu belirtti.
(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Mersin Limanı'nda 180 TÜMTİS üyesi işçinin işten çıkarılmasına tepki göstererek, "Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız" dedi.
Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Limanı'nda Özgüneş Taşımacılık 180 TÜMTIS üyesi işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler 35 gündür limanın önünde mücadele ediyor, direniyor. İşten atmak açık bir emek düşmanlığıdır. Emeği yok sayan, alın terini hiçe sayan bu düzene karşı mücadele edeceğiz. Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız." ifadesini kullandı.