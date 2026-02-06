Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan: Mersin Limanında İşten Çıkarılan 180 Tümtıs Üyesi İşçi Geri Alınsın, Sendika ile Tis İmzalansın

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Mersin Limanı'nda işten çıkarılan 180 TÜMTİS üyesi işçi için destek çağrısında bulundu. Aslan, işçilere yapılan bu uygulamaların emek düşmanlığı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Mersin Limanı'nda 180 TÜMTİS üyesi işçinin işten çıkarılmasına tepki göstererek, "Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız" dedi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Limanı'nda Özgüneş Taşımacılık 180 TÜMTIS üyesi işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler 35 gündür limanın önünde mücadele ediyor, direniyor. İşten atmak açık bir emek düşmanlığıdır. Emeği yok sayan, alın terini hiçe sayan bu düzene karşı mücadele edeceğiz. Atılan işçiler geri alınsın, sendika ile TİS imzalansın. Direnen Liman işçilerin yanındayız." ifadesini kullandı.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

