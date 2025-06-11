Elon Musk, Trump Hakkındaki Eleştirilerinden Pişmanlık Duydu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunan Elon Musk, geçmişte yaptığı eleştirilerden pişman olduğunu açıkladı. Musk, Trump hakkında yazdığı bazı yazılarda çok ileri gittiğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunan ve Tramp'a yönelik sert eleştirilerde bulunan milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittiler" dedi.

Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ve vergi tasarısı ile ilgili sert açıklamalar yapan ABD'li iş insanı Elon Musk, geçen hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığı bazı yazılardan pişman olduğunu açıkladı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savunan Musk, bugün yaptığı yeni paylaşımında ise "Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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