Elon Musk, Trump Hakkındaki Eleştirilerinden Pişmanlık Duydu
ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunan Elon Musk, geçmişte yaptığı eleştirilerden pişman olduğunu açıkladı. Musk, Trump hakkında yazdığı bazı yazılarda çok ileri gittiğini belirtti.
(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunan ve Tramp'a yönelik sert eleştirilerde bulunan milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittiler" dedi.
Kaynak: ANKA / Güncel