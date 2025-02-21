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Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

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ABD'de gerçekleştirilen CPAC 2025 Yıllık Toplantısı'nda Elon Musk, kripto para LIBRA krizinden sonra ülkede muhalefetin hedefi haline gelen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hediye ettiği altından elektrikli testere ile sahnede dikkat çekti. Musk, bu testerenin bürokrasiyi kesmek için kullanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Amerikalı milyarder Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış elektrikli testere ile sahnede poz verdi.

SAHNEDE ŞOV YAPTI

ABD'de Washington yakınlarında gerçekleştirilen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılan Musk, sahnede adeta "şov" yaptı.

BÜROKRASİ İÇİN KULLANILACAK

Konferansa katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış büyük bir elektrikli testere ile sahnede poz veren Musk, "Bu testere bürokrasi için" diye bağırdı.

Milei tarafından "ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için kendisine hediye edilen" altın testere ile birçok kez poz veren Musk, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

Güneş gözlüğüyle katıldığı konferansta yaptığı söyleşide federal hükümetteki kesintilere ve "usulsüzlüklere" değinen Musk, Trump'ın da desteğiyle birçok gereksiz harcamanın önüne geçtiklerini söyledi.

X'İ ÖVDÜ

Federal hükümetten birçok medya kuruluşuna sorgusuz şekilde ödemeler yapıldığını, kendilerinin bunları tespit edince kestiklerini anlatan Musk, bundan dolayı insanların artık X uygulamasını kullandığını ve X'in "paha biçilemez" olduğunu ifade etti.

ALTIN REZERVİ SORUSUNA YANIT

Musk, Fort Knox altın rezervleri deposunda altın olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, "Bilmiyorum. Sadece gidip görmek ve birinin sprey boyayla sahte bir şeyler yazmadığından emin olmak istiyoruz. Bu gerçek altın mı? Külçeyi ısır..." diye karşılık verdi.

Elon Musk ayrıca, ABD Merkez Bankasını (FED) denetlemeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soruya ise "Evet, elbette." şeklinde yanıt verdi.

Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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