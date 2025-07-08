Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde Satış Reyonu Açıldı

Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde Satış Reyonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elmalı Halk Eğitim Merkezi, Yeşil Cami önünde kurduğu satış reyonunda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü gibi çeşitli el çalışmalarını halka sunmaya başladı. İlçe sakinleri, hafta içi hizmet veren reyonla ilgi gösterdi.

Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.

Yeşil Cami önünde hafta içi hizmet veren satış reyonuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.

Tan, ilçe sakinlerini reyona beklediklerini dile getirdi. ???????

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.