Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde Satış Reyonu Açıldı
Elmalı Halk Eğitim Merkezi, Yeşil Cami önünde kurduğu satış reyonunda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü gibi çeşitli el çalışmalarını halka sunmaya başladı. İlçe sakinleri, hafta içi hizmet veren reyonla ilgi gösterdi.
Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.
Yeşil Cami önünde hafta içi hizmet veren satış reyonuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.
Tan, ilçe sakinlerini reyona beklediklerini dile getirdi. ???????
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel