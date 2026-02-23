Haberler

Param'ın yeni Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Elif Bilge Ceylan oldu

Güncelleme:
Pazarlama ve kurumsal iletişim alanında tecrübeli Elif Bilge Ceylan, 19 Şubat itibarıyla Param'da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Ceylan, kariyeri boyunca önemli stratejik pozisyonlarda bulunmuş ve yeni görevinde şirketin pazarlama stratejilerini yönetecek.

PAZARLAMA, marka deneyimi ve kurumsal iletişim alanlarında tecrübe sahibi olan Elif Bilge Ceylan, 19 Şubat tarihi itibarıyla Param bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

Elif Bilge Ceylan hakkında:

Akademik eğitimini 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Elif Bilge Ceylan, ardından 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini bitirdi. Profesyonel iş hayatına 2006 yılında METRO Group bünyesinde pazarlama ve kurumsal iletişim alanlarında adım atan Ceylan, kariyeri boyunca önemli stratejik görevler üstlendi.

METRO Group ve Metro Türkiye'de Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan Ceylan, finans sektörüne geçiş yaparak Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Pazarlama İletişimi ve Marka Deneyimi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Son olarak CCN Holding'de Pazarlama ve Marka Deneyimi Grup Başkanı olarak stratejik bir rol üstlenen Elif Bilge Ceylan, kariyeri boyunca edindiği vizyonu ve 20 yıllık bilgi birikimini artık Param ailesi için kullanacak.

Yeni dönemde Param Grup şirketlerinin hedefleri doğrultusunda pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek olan Ceylan, aynı zamanda iletişim faaliyetlerinin yönetiminden ve marka deneyiminin zenginleştirilmesinden de sorumlu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
