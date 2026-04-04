Haberler

Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis kılığına girerek dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, yaptıkları operasyonla yakalanarak tutuklandı. Yaklaşık 2.15 milyon lira değerindeki altınlar sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" yalanıyla bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan Ö.K'yi cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan para ve altınların incelenmek üzere alınacağını, işlem sonrası geri verileceğini söyledi.

Şüphelilerin yönlendirmesine inanan Ö.K, yaklaşık 2 milyon 150 bin lira değerindeki altınlarını poşete koyarak evinin yakınında araçla gelen 2 kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay saatini belirleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın marka, model ve plakasını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, aracın Şanlıurfa'dan kiralandığını ve olayın ardından bu kente döndüğünü belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin bulunduğu araç, Şanlıurfa girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Elbistan'da dolandırılan altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. (31) ile İ.B. (29), işlemlerinin ardından Elbistan'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Ceran
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı