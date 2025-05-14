Elazığ Keban'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Elazığ'ın Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlenecek.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yapılacak turnuvada 16 takım mücadele edecek.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi takımlarının maçıyla 16 Mayıs'ta başlayacak turnuvada, birinci gelen takıma tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, gol kralına krampon ve en centilmen oyuncuya da eşofman hediye edilecek.