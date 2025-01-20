Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe edildi.

Bakanlık tarafından, hibe edilen çöp toplama aracı ve 90 çöp konteyneri Kovancılar Belediyesine teslim edildi.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, araç filolarını genişleterek daha iyi hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.