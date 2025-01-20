Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi'ne Çöp Toplama Aracı Hibe Edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi'ne çöp toplama aracı ve 90 çöp konteyneri hibe etti. Belediye Başkanı Vahap Gök, böylece hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elazığ'ın Kovancılar Belediyesi'ne çöp toplama aracı hibe edildi.
Bakanlık tarafından, hibe edilen çöp toplama aracı ve 90 çöp konteyneri Kovancılar Belediyesine teslim edildi.
Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, araç filolarını genişleterek daha iyi hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muhammed Kaya Sağır - Güncel