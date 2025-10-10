Elazığ'ın Keban İlçesinde Gıda Denetimi Yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetini gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan ve gıda denetim personelleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimde, halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli, sağlıklı hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatları başta olmak üzere birçok konuda kontroller sağlandı.