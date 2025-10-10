Haberler

Elazığ'ın Keban İlçesinde Gıda Denetimi Yapıldı

Elazığ'ın Keban İlçesinde Gıda Denetimi Yapıldı
Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan öncülüğünde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen kuralları, gıda güvenliği ve iş yeri ruhsatları gibi konularda kontroller yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde gıda denetini gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan ve gıda denetim personelleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimde, halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli, sağlıklı hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla hijyen kurallarına uyum, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yeri ruhsatları başta olmak üzere birçok konuda kontroller sağlandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
