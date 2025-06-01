Elazığ, Hatay ve Malatya'da Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

(ANKARA) - Elazığ, Hatay ve Malatya'da yürütülecek enerji projeleri kapsamında, bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Elazığ'daki 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 154/33 kV Kırıkhan Trafo Merkezi Projesi ve 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman Merkez'e bağlı Büyükkavaklı köyündeki 165 ada, 8 numaralı parselin ilgili kısmı için de kamulaştırma kararı alındı.