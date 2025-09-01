Elazığ'da Yalıtım Malzemeleri Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde açık alanda depolanan yalıtım malzemeleri yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da, Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan yalıtım malzemeleri, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda depolanan yalıtım malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.