Elazığ'da Yalıtım Malzemeleri Yandı

ELAZIĞ'da, Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda bulunan yalıtım malzemeleri, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesinde açık alanda depolanan yalıtım malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,