Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 34,65 gram sentetik uyarıcı, 33,36 gram esrar, 207 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 kesici alet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 840 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.