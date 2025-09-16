Haberler

Elazığ'da Üreticilere Destek Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere hibe destekleri ve proje başvuru koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, üreticilere sağlanan desteklerin anlatıldığı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, girişimcilere sunulan hibe destekleri, proje başvuru koşulları, hayvancılık sektörüne sağlanan destekler ve proje başvurularında kooperatiflere uygulanan pozitif ayrımcılıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
