Elazığ'da Üreticilere Destek Toplantısı Düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere hibe destekleri ve proje başvuru koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda, girişimcilere sunulan hibe destekleri, proje başvuru koşulları, hayvancılık sektörüne sağlanan destekler ve proje başvurularında kooperatiflere uygulanan pozitif ayrımcılıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan ve üreticiler katıldı.