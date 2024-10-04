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Elazığ'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli Toplantıları Başladı

Elazığ'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli Toplantıları Başladı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli" kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, personel ile köyleri ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında üreticileri bilgilendirdiklerini belirtti.

Bilgilendirme toplantılarına ilçedeki ve köylerdeki üreticilerin katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Tarım Keban

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