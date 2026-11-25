Elazığ'da öğrencilere balık tüketimini sevdirmek ve balığın insan sağlığı üzerindeki faydalarına dikkati çekmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü" kapsamında Şehit Nadir Ozan Ortaokulu'nda düzenlenen programda, çocuklara ve gençlere balığın beslenmedeki önemine ilişkin sunum yapıldı.

Su ürünleri tüketimi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sunumun ardından öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Programda konuşan Elazığ Vali Yardımcısı İbrahim Ergin, 21. yüzyılda bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin balık tüketim oranıyla doğrudan ilgili olduğunu belirterek, iç sulardaki endemik türlerin korunması ile küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin iç ve dış sularıyla su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

"Özellikle havyarı çok değerli olan Mersin balığının burada üretimi var. Bunun korunması, bunların muhafaza edilmesi ve vahşi avlanma dediğimiz yöntemlerin terk edilerek, doğru ve stratejik avlanma yöntemlerinin geliştirilerek sürdürülebilmesi bizim için çok önemli. Sürdürülebilir balıkçılık anlayışının benimsenmesi de bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bugünün ihtiyacını karşılarken yarının imkanlarını tüketmemek lazım."

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise Elazığ'ın iç sularda Türkiye'nin en önemli balık üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Elazığ'ın balık üretim tesisleriyle 58 bin tonluk bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Taşkesen, şunları söyledi:

"Bunu 47 bin ton civarında gerçek bir üretime dönüştürüyoruz. İhracata gönderiyoruz, tarım ürünleri içerisinde ihracata en fazla giden ürün balık ve balık türevleri ve bunun içerisinde de özellikle somon balığı var. 120 milyon civarında bir ihracat miktarımız var. Aynı zamanda dünyada sadece havyarı için üretilen Mersin balığının çok önemli bir kısmı ilimizde üretiliyor. 400 ton civarında bir üretim belgesi alındı ve 600 ton için de çalışmalar devam ediyor. Bakanlık yakın zamanda bir üretim imkanı sağlayacak. Dünyada söz sahibi olacak bir miktara ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA