Elazığ'da Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüdü ve tarım arazilerine zarar verdi.
Elazığ'da dolu yağışı etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.
Elazığ merkez ve bazı ilçelerindeki yüksek rakımlı alanlarda sağanak yağış etkili oldu. Arıcak ilçesinde ise dolu yağdı. Aniden bastıran ve misket büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı vatandaşları zor durumda bırakırken, bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YILDIZ - Güncel