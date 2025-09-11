Elazığ'da Haksız Fiyat Artışı Denetimi

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik "haksız fiyat artışı" ve "fiyat etiketi" denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, marketlerde "haksız fiyat artışı" ve "fiyat etiketi" ile hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne koyulduğuna dair denetim gerçekleştirdi.

Fiyat etiketi yönetmeliğine uygun bulunmayan firmalara idari para cezası uygulandı.