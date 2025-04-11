Elazığ'da Don Vurdu, Kayısılar Yandı
Elazığ'ın Pincirik köyünde, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan kayısılar büyük zarar gördü. Çiftçiler, hasat edilecek sağlam kayısı kalmadığını belirtti.
Elazığ'da kayısıyı don vurdu
ELAZIĞ - Elazığ'da çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yandı.
Elazığ'ın Pincirik köyünde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kayısılar yandı. Kayısıların son durumunu görüntüleyen çiftçinin, bir tane sağlam kayısı kalmamış sözü dikkat çekti.