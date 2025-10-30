Elazığ'da Çilek Üretimi İçin 20 Bin Fide Dağıtıldı

Elazığ'ın Maden ilçesinde çilek üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere hibe destekli olarak verilen 20 bin fide toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, bu yıl yaklaşık 10 bin 438 ton çilek rekoltesinin gerçekleştiği kentte üretimin artırılması amacıyla Gezin köyünde 8 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 20 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Fidelerin dikim etkinliği, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, Hazar Gölü'ne kıyısı bulunan Gezin köyünün hem turizm potansiyeli hem de bereketli ovasıyla tarımsal faaliyetler bakımından öne çıktığını anlattı.

Tarımın her alanda desteklenmesi politikaları doğrultusunda üreticiye çilek fidesi dağıttıklarını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde merkezde 2 bin 704 dekarlık alanda 7 bin 437 ton, Maden ilçemizde 1400 dekar alanda 2 bin 800 ton, bunun büyük bir kısmı Gezin köyümüzde, Sivrice ilçemizde 165 dekar alanda 201 ton olmak üzere toplam 4 bin 269 dekar alanda 10 bin 438 ton çilek üretimi gerçekleşmekte. Çilek çabuk tüketilmesi gereken bir meyve ancak neredeyse 8 aya yayılan bir üretim süreci var. Bu kapsamda, daha dayanıklı çilek fidelerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için İl Özel İdaremizin desteğiyle 8 üreticimize yarımşar dekarlık alanlarda fide dağıtımı yaptık. Çiftçilerimize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tarımı her alanda destekleme politikamız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde hükümetimizin genel politikasının bir parçası. İl Özel İdaresi olarak da küçük su işleri dahil olmak üzere tarımsal desteklemeleri sürdüreceğiz."

Hazar Gölü'nün doğal güzelliği ve turizm potansiyeline de değinen Hatipoğlu, gölün korunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara çevre temizliği konusunda çağrıda bulundu.

Hatipoğlu, "Elazığ'da 15 aylık hizmet süremiz boyunca Hazar Gölü'nde dört kez kapsamlı temizlik yaptık ancak kısa sürede tekrar kirleniyor. Evlerimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de aynı özenle korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Maden Kaymakamı İbrahim İşleyen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.