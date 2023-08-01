Elazığ'da çıkan yangında 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın, Akdağ Kepir Yaylası'ndaki bir ahırda başladı ve kısa sürede diğer ahıra da sıçradı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde çıkan yangında 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Arıcak ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Kepir Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki bir ahırda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan başka bir ahıra da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, 700 metrekare büyüklüğünde 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Yangında hasar gören ahırlardan birinin, LGS'den 494 puan alarak Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar'ın ailesine ait olduğu belirlendi. (DHA)