Haberler

Keban'da 40 çiftçiye nohut tohumu desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKEP Projesi kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesinde 40 çiftçiye yüzde 70 hibeli nohut tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü, tohumların hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) Projesi kapsamında Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, 40 çiftçiye yüzde 70 hibeli Ağın çeşidi sarı tüylü nohut tohumu desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, nohut tohumunun çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Törene, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

