El Salvador'da Çete Şiddetine Karşı Büyük Operasyon

Çete şiddetinin yaygın olduğu El Salvador'da haftasonu 87 cinayetin ardından yetkililer alarma geçti. OHAL ilan edilen ülkede çete bağlantısı şüphesiyle 1.000'den fazla kişi gözaltına alındı. Cezaevlerinde sıkı güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Birçok kişi kısıtlamaların uygulamaya koyulmasının gerekli olduğu görüşünde

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