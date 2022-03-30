El Salvador'da Çete Şiddetine Karşı Büyük Operasyon - Haberler

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El Salvador'da Çete Şiddetine Karşı Büyük Operasyon

DailyMotion.com - Güncel
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Çete şiddetinin yaygın olduğu El Salvador'da haftasonu 87 cinayetin ardından yetkililer alarma geçti.

Çete şiddetinin yaygın olduğu El Salvador'da haftasonu 87 cinayetin ardından yetkililer alarma geçti. OHAL ilan edilen ülkede çete bağlantısı şüphesiyle 1.000'den fazla kişi gözaltına alındı. Cezaevlerinde sıkı güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Birçok kişi kısıtlamaların uygulamaya koyulmasının gerekli olduğu görüşünde

DailyMotion.com / Güncel

Olağanüstü Hal, El Salvador, Güncel, Haberler

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