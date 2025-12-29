İmamoğlu:  Bugün 40 Adet Yeni Metro Aracımızı Teslim Aldık, Ekonomik Krize Rağmen Yatırımlar Sürüyor

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 40 adet yeni metro aracının alımının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Güzel bir haber vermek istiyorum. Bugün 40 adet yeni metro aracımızı teslim aldık. Dünyanın en uzun süren ekonomik krizine rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni hatlarımız açılıyor, araç filomuz yenileniyor." ifadesini kullandı.