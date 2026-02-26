Haberler

Bakan Şimşek'ten Ekonomik Güven Endeksi Değerlendirmesi: "Endeks, Ekonomik Duruma İlişkin Olumlu Algıyı Gösteriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayında 100,7 ile eşik değerini aştığını ve ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösterdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayında 100,7 ile eşik değerini aştığını belirterek, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimeşk, TÜİK'in açıkladığı şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni değerlendirdi. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."

Kaynak: ANKA
