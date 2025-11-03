Haberler

Ekim Ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 27,00, aylık ise yüzde 1,63 arttı. Sanayinin çeşitli sektörlerinde farklı oranlarda artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında yurt içi üretici fiyat endeksi; yıllık yüzde 27,00, aylık yüzde 1,63 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79 artış, imalatta yüzde 26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 artış ve su temininde yüzde 56,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK, ekim ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 26,91 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79 artış, imalatta yüzde 26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 artış ve su temininde yüzde 56,26 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91 artış, enerjide yüzde 25,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,27 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,83 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25 artış, imalatta yüzde 1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış ve su temininde yüzde 2,36 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 artış, enerjide yüzde 0,65 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış olarak belirlendi.

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
