Eindhoven'da 180 Napoli Taraftarı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Eindhoven'da, taraftar olaylarına karşı önleyici tedbir olarak 180 İtalyan Napoli taraftarı gözaltına alındı ve şehirden uzaklaştırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki PSV- Napoli maçı öncesinde Eindhoven kentine giden 180 İtalyan taraftarın önce gözaltına alındığı ardından da şehirden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Hollanda temsilcisi PSV ile İtalya'nın Napoli takımı arasında bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde dün akşam Eindhoven kentinde İtalyan taraftarlar için hareketli saatlerin yaşandığı belirtildi.

Hollanda güvenlik güçlerinin, bu maçı taraftar olaylarına gebe olabileceği gerekçesiyle yüksek riskli olarak değerlendirdiği, bu nedenle de kentte bu müsabakaya yönelik ilan edilen toplanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dün gece saatlerinde 180 Napoli taraftarını gözaltına aldığı kaydedildi.

Taraftarların geçerli biletlerinin iptal edildiği ve haklarında şehir dışına çıkarılmaları kararı verilerek, şehirden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

İtalyan Rainews24'ün haberinde de Hollanda güvenlik güçlerinin, önce "İtalyan taraftarların bazı taşkınlıklara yol açtığını" belirten bir açıklama yaptığı, daha sonra bunu düzelterek, "önleyici tedbir çerçevesinde İtalyan taraftarlara yönelik bu kararı aldığı" aktarıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili İtalya'nın Lahey'deki büyükelçiliğinin devrede olduğunu belirterek, "Bu akşamki futbol maçından önce Eindhoven'da kontrol için durdurulan Napoli taraftarlarının durumunu takip ediyorum. Hollanda polisi, biletsiz taraftarları geri çevirecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansına konuşan 180 taraftar arasında yer alan Fabio ise "Bizi, maç için satın aldığımız bilet olmasına rağmen geri gönderdiler. Şehre vardığımızda polis etrafımızı sardı ve bizim kentten ayrılmamız gerektiğini söyledi. Bize suçluymuşuz gibi davrandılar." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Haberler.com
