EGO Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

EGO Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak
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EGO Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar, 6 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar gereğince vatandaşlar, 4 gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran saat 06.00'dan son günü olan 9 Haziran saat 23.59'a kadar cumartesi çalışma programına göre, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda bir olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile saat 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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