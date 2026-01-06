Haberler

'Efsane Vali'nin restore edilen makam aracını, oğlu Başkan Yazıcıoğlu kullanacak
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olan beyaz cipi restore ettirerek tekrar kullanmaya başladı. Aracın tarihi ve manevi değeri Başkan Yazıcıoğlu için büyük bir anı taşıyor.

'EFSANE Vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce kullandığı makam aracını, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da makam aracı olarak kullanacak. Başkan Yazıcıoğlu'nun tesadüfen denk gelip satın aldığı araç, sanayi esnafı tarafından 4 ayda orijinaline uygun restore edildi. Cip, Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi.

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve 'Efsane Vali' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun o dönem makam aracı olarak kullandığı beyaz cipi, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir mahalle ziyareti sırasında gördü. Aracın geçmişine dair bilgi aldıktan sonra mevcut sahibinden şahsi olarak satın alan Yazıcıoğlu, yenilenmesi için de Tokat sanayi esnafına teslim etti. Yaklaşık 4 ay süren kapsamlı bakım çalışmalarıyla aracın motoru, kaportası ve tüm mekanik aksamları elden geçirildi. Orijinal yapısına sadık kalınıp restore edilen cipin işlemleri tamamlandıktan sonra, sanayi esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Yazıcıoğlu, aracı teslim aldı.

'TARİH YENİDEN CANLANDI'

Teslimatın ardından ciple test sürüşü yapan Başkan Yazıcıoğlu, açıklamasında da aracın manevi değerine dikkat çekti. Başkan Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat'a hizmet ettiği yıllarda kullandığı aracın kendisi için büyük bir anı olduğunu belirterek, "Tokatlı esnafımız otomobili baştan sona kadar yenilediler. Lastiklerine kadar yenilendi. Bir tarih yeniden canlandı. 1984-1989 yıllarında babamın kullandığı makam aracı, yıllar sonra aileye nasip oldu. Özellikle bu arabaya uzun yıllar bakan kıymetli hemşehrime de çok teşekkür ediyorum. 'Oğluna yakışır' diye bu arabayı bize sattı. Şimdi biz de bu arabayı belirli periyotlarla belirli günlerde belediye makam aracı olarak kullanacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
