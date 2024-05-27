Eflani'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor
Karabük'ün Eflani ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında kurban alışverişi sürüyor. Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar farklı fiyatlarla satılıyor. Pazarda kurbanlık almak için gelenler ile besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında kurban alışverişi sürüyor.
Her hafta pazartesi günü kurulan Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaşlar 70-160, küçükbaşlar 7-20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Hareketliliğin yaşandığı pazara kurbanlık almak için gelenler ile besiciler arasında sıkı pazarlık yaşanıyor.
Kurbanlık satışı yapan Suat Arslan, arpa ve buğdayla beslediği 830 kilogram ağırlığındaki danasını 160 bin liraya sattığını söyledi.