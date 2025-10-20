Edrine'li Ecrin Su Hızlı, Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Edirne Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ecrin Su Hızlı, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda 52 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Balkan ülkelerinden sporcular katıldı.
Edirne SEM sporcusu Hızlı, 52 kilogram kategorisinde mücadele etti.
Rakiplerini yenerek finale çıkan Hızlı, ikinci olma başarısı gösterdi.
Türkiye Judo Milli Takımı da takım halinde Balkan ikincisi oldu.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel