Edrine'li Ecrin Su Hızlı, Balkan Judo Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Ecrin Su Hızlı, 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya Balkan ülkelerinden sporcular katıldı.

Edirne SEM sporcusu Hızlı, 52 kilogram kategorisinde mücadele etti.

Rakiplerini yenerek finale çıkan Hızlı, ikinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye Judo Milli Takımı da takım halinde Balkan ikincisi oldu.