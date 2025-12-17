Haberler

Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Sezer Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesi Hasköy'de muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek köylerdeki yatırımları değerlendirdi ve gelecek yıl su tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de muhtarlarla bir araya geldi.

Sezer, köyün düğün salonunda düzenlenen toplantıda Havsa'nın köylerinde bu yıl yapılan yatırımları değerlendirdi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Sezer, programa alınan yatırımların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Sezer, köylere, üretime ve çiftçiye destek olacak yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl su konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ancak alınan önlemlerle sorunların giderildiğini aktaran Sezer, gelecek yıl kuraklığın daha da artmasının beklendiğini, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Vali Sezer ve beraberindekiler tarihi Mahmut Paşa Camisi'nde incelemede bulundu.

Sezer, caminin bazı bölümlerinde onarımlar yapılması için talimat verdi.

