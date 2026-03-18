Edirne Valisi Sezer gümrük personeliyle iftarda bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, gümrük personeline yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda iftar programı düzenlendi.

Vali Sezer programda gümrük personeli ve katılımcılarla sohbet etti.

İftar programına Bulgaristan Haskovo Bölge Valisi Ginka Rayceva, Türkiye ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan personel ve davetliler katıldı.