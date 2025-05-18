Edirne Valisi Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Edirne Valisi Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık meşalesinin yakılışının 106. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

19 Mayıs'ın, tarihi boyunca esareti asla kabul etmeyen, vatanına, istiklaline, milli ve manevi değerlerine uzanan tehditlere karşı canını ortaya koymaktan asla çekinmeyen kahraman ecdadın işgalcilere karşı verdiği en büyük cevap olduğunu aktaran Sezer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini fiilen başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yolunda ilk kıvılcımı yakmak amacıyla yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden ve hür yaşama kararlılığından güç almıştır." ifadelerini kullandı.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz milletin gençlere duyduğu güven ve verdiği değerin göstergesi olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Türk gençliği şanlı tarihimizden aldıkları güç ve ilhamla, bugünleri bizlere miras bırakan ecdadının ve aziz milletimizin güvenine layık olacak ve ülkemizi her alanda çok daha ileri noktalara taşıyacaklardır. Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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