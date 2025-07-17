Edirne Valisi Saros Körfezi'nde İncelemelerde Bulundu

Edirne Valisi Saros Körfezi'nde İncelemelerde Bulundu
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İbrice Limanı'nda restoran ve dalış merkezlerinde incelemelerde bulundu, kaliteli hizmet ve düzenli yapı vurgusu yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, limandaki bir restoranı ziyaret ederek çalışanlara hayırlı işler diledi, personelle sohbet etti.

İncelemeleri kapsamında limanda faaliyet gösteren dalış merkezlerini de gezen Sezer, dalış yapan turistlerle görüştü, merkez yetkililerinin taleplerini dinledi.

Sezer, dalış merkezlerinin aynı bölgede konumlanmasının limanda düzenli bir yapı oluşturduğunu belirtti. İbrice'ye dalış yapmak için gelen turistlerin kaliteli bir hizmet aldığını dile getiren Sezer, Saros Körfezi'nin ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Vali Sezer, daha sonra Mecidiye sahilinde bulunan karavan kamp merkezini de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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