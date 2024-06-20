Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Kanola Alıcı Buldu

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 19 bin 230 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Hanlıyenice köyü üreticilerinden Serkan Süer tarafından borsaya getirildi.

Süer'e ait 13 ton kanola, kilogramı 19 lira 230 kuruştan işlem gördü.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Süer'e 100 litre mazot hediye etti.

Kurban, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.