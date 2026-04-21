Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den saha incelemesi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kent genelinde sürdürülen tarımsal projeleri yerinde incelemek amacıyla saha ziyaretlerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'yle desteklenen kanola sahaları ve mera ıslah çalışmaları incelendi.

İl Müdürü İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında hibe tohum desteği alan kanola sahalarını ziyaret etti.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde tarlalarda incelemelerde bulunan Köse, bitki gelişiminin oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Ziyarette, bölge tarımı üzerindeki iklimsel etkiler ve üretim verimliliği üzerine üreticilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Meralar için eş zamanlı çalışma

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı ekiplerinin Edirne ziyaretiyle, kentteki mera alanlarında da yoğun bir çalışma programı uygulandı.

İl Müdürü Köse'ye, Birim Koordinatörü Mevlüt Erdoğan, Ziraat Mühendisi Mustafa Merve Özgöz, Şube Müdürü Metin Özkan ve teknik personelin eşlik ettiği heyet, Edirne'nin 8 ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.